Московское «Динамо» обыграло «Куньлунь» и одержало девятую победу в 10 матчах
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В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Куньлунь Ред Стар» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (1:1, 2:0, 0:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 О'Делл (Гусев, Ожиганов) – 03:59 (5x5) 1:1 Броссо (Спроул, Вон) – 17:54 (5x5) 1:2 Ильенко (Петухов) – 21:51 (4x5) 1:3 Рашевский (Ожиганов, Джиошвили) – 35:46 (5x4) 2:3 Оттенбрайт (Локхарт, Меркли) – 43:55 (5x5)
На четвёртой минуте Эрик О'Делл вывел москвичей вперёд. На 18-й минуте Девин Броссо сравнял счёт. На 22-й минуте Артём Ильенко с передачи Егора Петухова забил в меньшинстве. На 36-й минуте Дмитрий Рашевский забросил третью шайбу. На 44-й минуте Тёрнер Оттенбрайт отыграл один гол.
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» в гостях сыграет с «Витязем». «Динамо» примет «Локомотив». Оба матча состоятся 4 октября.
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