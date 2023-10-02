Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Московское «Динамо» обыграло «Куньлунь» и одержало девятую победу в 10 матчах

Московское «Динамо» обыграло «Куньлунь» и одержало девятую победу в 10 матчах
Комментарии

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Куньлунь Ред Стар» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (1:1, 2:0, 0:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 О'Делл (Гусев, Ожиганов) – 03:59 (5x5)     1:1 Броссо (Спроул, Вон) – 17:54 (5x5)     1:2 Ильенко (Петухов) – 21:51 (4x5)     1:3 Рашевский (Ожиганов, Джиошвили) – 35:46 (5x4)     2:3 Оттенбрайт (Локхарт, Меркли) – 43:55 (5x5)    

На четвёртой минуте Эрик О'Делл вывел москвичей вперёд. На 18-й минуте Девин Броссо сравнял счёт. На 22-й минуте Артём Ильенко с передачи Егора Петухова забил в меньшинстве. На 36-й минуте Дмитрий Рашевский забросил третью шайбу. На 44-й минуте Тёрнер Оттенбрайт отыграл один гол.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» в гостях сыграет с «Витязем». «Динамо» примет «Локомотив». Оба матча состоятся 4 октября.

Материалы по теме
«Команды нашего пошиба». Пресс-служа «Куньлуня» назвала СКА и ЦСКА прямыми конкурентами
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android