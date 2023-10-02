Московское «Динамо» обыграло «Куньлунь» и одержало девятую победу в 10 матчах

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Куньлунь Ред Стар» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (1:1, 2:0, 0:1).

На четвёртой минуте Эрик О'Делл вывел москвичей вперёд. На 18-й минуте Девин Броссо сравнял счёт. На 22-й минуте Артём Ильенко с передачи Егора Петухова забил в меньшинстве. На 36-й минуте Дмитрий Рашевский забросил третью шайбу. На 44-й минуте Тёрнер Оттенбрайт отыграл один гол.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» в гостях сыграет с «Витязем». «Динамо» примет «Локомотив». Оба матча состоятся 4 октября.