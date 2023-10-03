Алексей Анисимов высказался об отсутствии в КХЛ арбитров из Казахстана

Главный арбитр КХЛ, член Совета директоров лиги Алексей Анисимов поделился мнением об отсутствии в лиге судей из Казахстана.

«Мы не просто следим за арбитрами из Казахстана, а постоянно находимся на связи с их национальной федерацией. Два раза в год посещаем семинары и вместе с Михаилом Карпушиным рассказываем и показываем им моменты. Там реально вырос уровень судейства за последние три года. Им задали определённый методологический уровень. Они посещают сборы арбитров Высшей лиги и судят матчи ВХЛ.

И мы ждём не дождёмся, когда там по своему уровню вырастут арбитры. И мы им сказали, что, если кто-то вырастет, то, независимо от возраста, мы сразу же заберём его к себе. Не стесняясь, всегда говорю, и вам скажу, что это действительно хорошая цель для казахских арбитров. Я искренне только рад буду им помочь. Там есть талантливые ребята, которые подрастают, и им совсем чуть-чуть не хватает», — сказал Анисимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью с Анисимовым можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 4 октября, в 8:00 мск.