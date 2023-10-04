Главный арбитр КХЛ рассказал, как он относится к личной критике в свой адрес

Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги, член совета директоров КХЛ Алексей Анисимов рассказал, как относится к критике в свой адрес. Специалист считает, что нельзя распыляться на вещи, не связанные с работой.

«Вы знаете, эмоции – это то блюдо, которое подают холодным. Нельзя распыляться на какие-то вещи, иначе тебя не хватит на работу. Это первое. И второе – нужно работать. Времени, чтобы на всё это реагировать, у меня просто физически нет. Тут на семью-то его иногда не хватает, а ещё и на такие вещи распыляться. Если есть определённые вещи, то им дадут оценку, но это буду не я», — сказал Анисимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью с Анисимовым можно прочитать на «Чемпионате»: