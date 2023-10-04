Анисимов: мне очень жалко вратарей, но какой смысл ходить на хоккей, если играть 0:0?

Главный арбитр КХЛ, член совета директоров лиги Алексей Анисимов поделился мнением о ситуации с вратарями.

«Жалко ли мне вратарей в условиях принятого подхода на поиск возможности засчитать шайбу? Мне очень их жалко. Правда. Искренне это говорю. Но давайте определимся – не только я, но и все руководители лиги и клубов – мы по какому вектору будем двигаться? Если поступит сигнал: «Всё, это безумие. Давайте защищать вратарей», — так это сделать несложно. Тогда любой контакт будет фиксироваться, а гол отменяться.

Только давайте пойдём от обратного. Вы представьте, что во всех этих моментах взятие ворот не будет засчитываться. Мне кажется, что тогда уже болельщики начнут негодовать и станут говорить, почему всё подряд отменяется. Какой смысл тогда на хоккей ходить? Будем играть 0:0. Во всём должна быть золотая середина. Мы же не отходим от принятых постулатов. Просто это всё надо рассказывать и объяснять.

Да, может быть, здесь мало одной «Судейской». Может быть, нам надо вернуть разъяснения от Департамента судейства. Но мы каждый год говорим, что все резонансные моменты стараемся оперативно отрабатывать на сайте. В регулярке это сделать тяжелее, но в плей-офф мы каждый момент выкладываем на сайте.

Года три назад мы объясняли все моменты, согласно языку правил. Потом поняли, что простому обывателю это не заходит. Тогда стали простым человеческим языком объяснять, почему принято то или иное решение. И всем это нравится. Пошли таким путём, и в следующем плей-офф всё будет происходить точно так же. При возникновении резонансного момента будем выкладывать разъяснение на сайте», — сказал Анисимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью с Анисимовым можно прочитать на «Чемпионате»: