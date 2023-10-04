Анисимов — о судействе в КХЛ на старте сезона: нормальная температура по больнице

Главный арбитр КХЛ, член совета директоров лиги Алексей Анисимов поделился мнением об уровне судейства на старте нового сезона Континентальной хоккейной лиги после введения ряда новых правил.

«По истечении месяца можно сказать, что довольны. Есть какие-то моменты, требующие улучшения. Но в общем не может не радовать, что молодые арбитры и те ребята, которые в прошлом сезоне имели большую нагрузку, справляются со своим количеством матчей. Наверное, ещё рано подводить итоги, но в целом нормальная температура по больнице. За исключением некоторых моментов», — сказал Анисимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью с Анисимовым можно прочитать на «Чемпионате»: