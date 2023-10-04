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Главный арбитр КХЛ — о новых правилах: мы получили нужный эффект

Главный арбитр КХЛ — о новых правилах: мы получили нужный эффект
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Главный арбитр КХЛ, член совета директоров лиги Алексей Анисимов поделился мнением о новых правилах.

«Мы получили нужный эффект. Правило, когда игрок не может находиться в трапеции за воротами больше определённого времени, уже работает. Никто не стоит за воротами. На ура принято правило, когда команда, играющая в большинстве, начинает период в зоне атаки. Это всем очень зашло.

Также мы продолжаем подгонять игроков, чтобы матчи проходили быстрее. Всегда есть определённые нюансы. Но те два правила – это кардинальные вещи, которые помогают развитию хоккея и его движению вперёд. Мы делаем акцент на атакующем хоккее, который, поправьте меня, если это не так, сейчас является трендом лиги. Сейчас уже практически все пытаются играть в атакующий хоккей, мало кто – в оборонительный», — сказал Анисимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью с Анисимовым можно прочитать на «Чемпионате»:

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