Анисимов: иностранные арбитры — не манна небесная. Пропасти с нашими не было

Главный арбитр КХЛ, член совета директоров лиги Алексей Анисимов поделился мнением об уходе иностранных судей.

«Потеря иностранных арбитров? Ощущалось до октября прошлого года. Когда психологически готовишь людей на одно количество матчей – это одна история. Тогда арбитр понимает, что ему нужно хорошо отработать 30 матчей. А когда ему автоматически прилетает 40–45 встреч и среди них топовые, тогда они растут. И тот, кто смог подхватить знамя, тот и вырос. После октября ситуация выровнялась.

У иностранных арбитров был хороший уровень, но надо понимать, что они не манна небесная. Не было такого, что эти судьи были на голову выше наших. Были российские топ-судьи, были иностранцы, и были наши уровнем чуть-чуть пониже. И гигантского разрыва между ними, к счастью, не было. Если б между ними была пропасть, тогда мы бы сильнее ощутили их уход. А получилось так, что их уход способствовал переходу российских арбитров на новый уровень. И, наверное, для российской школы судейства так даже лучше», — сказал Анисимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью с Анисимовым можно прочитать на «Чемпионате»: