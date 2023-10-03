Журналист НХЛ рассказал, благодаря чему «Вашингтон» может выйти в плей-офф

Журналист официального сайта НХЛ Адам Киммельман поделился мыслями о том, как «Вашингтон Кэпиталз» может пробиться в плей-офф в новом сезоне.

«Кэпиталз» закончили сезон с семью победами в 28 матчах, что привело к завершению их серии из восьми сезонов подряд в плей-офф.

Самое большое изменение в межсезонье: Спенсер Карбери был назначен 30 мая вместо Питера Лавиолетта на пост главного тренера. Это будет первый раз, когда Карбери будет работать на скамейке в НХЛ, но он знаком с этой организацией после трёх сезонов (2018–2021) в качестве тренера «Херши» — фарма «Кэпиталз» в АХЛ. Ему будет поручено интегрировать молодых игроков — таких, как 22-летний нападающий Коннор МакМайкл, 21-летний форвард Хендрикс Лапьер и 23-летний защитник Александр Алексеев, — в ветеранское ядро, возглавляемое нападающими Алексом Овечкиным, Никласом Бекстрёмом, Ти Джеем Оши, Томом Уилсоном, а также игроком обороны Джоном Карлсоном.

Почему они могут попасть в плей-офф? Ключевые игроки «Кэпиталз» стареют, но талант остаётся. Овечкин забил 42 гола в прошлом сезоне в возрасте 37 лет. 35-летний Бекстрём, 29-летний Уилсон и 33-летний Карлсон здоровы после того, как каждый пропустил важные моменты в прошлом сезоне из-за травм, а состав «Вашингтона» стал глубже с приходом 34-летнего нападающего Макса Пасиоретти и 30-летнего защитника Джоэля Эдмундсона — когда он оправится от перелома руки. Карбери наблюдал за игрой в большинстве «Торонто Мэйпл Лифс» в последних двух сезонах, чья реализация составила 26,6% и уступила в НХЛ только «Эдмонтон Ойлерз» (29,4%) за этот период. Он должен привнести изменения в «Кэпиталз», которые в прошлом сезоне были 16-ми с показателем 21,2%. Благодаря более глубокой атаке и свежей энергии тренерского штаба «Вашингтон» может претендовать на место в тройке лучших в столичном дивизионе или на уайлд-кард», — приводит слова Киммельмана официальный сайт НХЛ.