Новичок «Вашингтона» поделился эмоциями от тренировки в звене с Овечкиным и Бекстрёмом

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Мэттью Филлипс поделился впечатлениями от тренировки в одном звене с опытными форвардами — Александром Овечкиным и Никласом Бекстрёмом.

«Это действительно круто! Очевидно, что это две легенды. Просто пытаюсь не отставать и делать своё дело.

Мои сильные стороны? Думаю, что я довольно ответственный игрок. Я очень горжусь игрой с шайбой на обоих концах площадки. Это то, в чём я многому научился с тех пор, как стал профессионалом, — как хорошо играть на обоих сторонах и использовать свою высокую скорость. Я чувствую, что всё ещё могу помогать команде, будь то нападение, завершение атак или возвращение шайбы в зону», — приводит слова Филлипса Russian Machine Never Breaks.