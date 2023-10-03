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Один российский хоккеист попал в топ-10 лучших правых нападающих НХЛ по версии THW

Один российский хоккеист попал в топ-10 лучших правых нападающих НХЛ по версии THW
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Журналист Руперт Макдональд в статье на сайте The Hockey Writers представил топ-10 лучших правых нападающих Национальной хоккейной лиги.

В список вошёл российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. 30-летний хоккеист занял третье место в списке.

«В прошлом сезоне Кучеров в третий раз за свою карьеру набрал 100 очков и помог улучшить свои выдающиеся показатели за карьеру до 276 голов и 729 очков в 644 играх. Возможно, ещё более впечатляющим являются его цифры в плей-офф: на его счету 53 гола и 160 очков в 142 матчах. Он является одной из главных причин того, почему «Лайтнинг» выиграли Кубки Стэнли в 2020 и 2021 годах», — написано в статье.

Полностью рейтинг выглядит так:

1. Мэттью Ткачук, «Флорида Пантерз»;
2. Давид Пастрняк, «Бостон Брюинз»;
3. Никита Кучеров, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;
4. Микко Рантанен, «Колорадо Эвеланш»;
5. Митчелл Марнер, «Торонто Мэйпл Лифс»;
6. Марк Стоун, «Вегас Голден Найтс»;
7. Вильям Нюландер, «Торонто Мэйпл Лифс»;
8. Клод Жиру, «Оттава Сентаорз»;
9. Алекс Так, «Баффало Сэйбрз»;
10. Коул Кофилд, «Монреаль Канадиенс».

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