Новиков рассказал о самокритичном высказывании Евгения Малкина

Заслуженный тренер России Юрий Новиков вспомнил высказывание российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.

«Было это лет пятнадцать назад. Мне интересны высказывания хоккеистов. И вот, один великий игрок из НХЛ как-то сказал, что ему многого не хватает, и стал перечислять те факторы, которые он хотел бы усилить. Если бы я не знал, что это был великий хоккеист, то я б подумал, что это какой-то физкультурник из моей команды. А оказывается, это был Малкин!

Евгений написал все физические качества, которые ему хотелось бы усилить. Предела совершенству нет. Гнать на эту вершину должен тренер. Да, игроки стараются, но даже хорошую лошадку надо подстёгивать. Нужно всё время делать шаги вверх», — сказал Новиков в интервью «РБ Спорт»

Ранее журналист The Athletic Хармал Дайал прокомментировал попадание нападающих «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина и Сидни Кросби в рейтинг лучших дуэтов центрфорвардов НХЛ.