КХЛ разъяснила удаление «Автомобилиста» за неправильную смену вратаря в овертайме

Департамента судейства КХЛ разъяснил командный штраф «Автомобилиста» за задержку игры в матче с «Амуром» (2:1 Б). Напомним, клуб из Екатеринбурга пытался вернуть голкипера в ворота, не дождавшись остановки игры.

«На 62-й минуте матча «Автомобилист» – «Амур» хозяева получили малый штраф за задержку игры.

Данная ситуация подпадает под пункт 5 правила 74: «Как только вратарь был заменён на дополнительного игрока в овертайме во время матча, он должен дождаться следующей остановки игры, прежде чем вернуться на свою позицию. Любая попытка вратаря вернуться на свою позицию до следующей остановки матча расценивается как незаконная замена, и на команду накладывается малый скамеечный штраф за участие в игре незаконного игрока», — сказано в сообщении на сайте КХЛ.