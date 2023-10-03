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«Не подготовили голову к игре». Форвард «Ак Барса» Дыняк — о поражении от «Северстали»

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк рассказал о поражении в домашнем матче от «Северстали» (1:4).

«Никаких впечатлений нет, проиграли матч. Почему такое начало получилось? Не подготовили голову к игре, получили две быстрые шайбы. Побежали отыгрываться, но вратарь соперника сыграл здорово. У нас «не летело», сделаем выводы, поработаем.

В каком моменте можно было зацепиться? В каждом. С первого периода надо начинать и играть до конца.

«Северсталь» — хорошая, быстрая и техничная команда, через работу забили свои голы. Чего не сделали сегодня мы.

Терехов забил свой первый гол? Он — молодец. Стараемся подчерпнуть что-то друг у друга, ребята молодцы, упрекнуть некого», — сказал Дыняк в интервью Metaratings.ru.

Ранее главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался о поражении от «Северстали» (1:4).