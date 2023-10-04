Кручинин: должен делать своих партнёров по «Торпедо» лучше, а пока делаю только хуже

Нападающий «Торпедо» Алексей Кручинин подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (0:1). Форвард во второй раз вышел на лёд после травмы, из-за которой пропустил ряд игр в сентябре.

«Немного расклеилась у нас игра, качество передач упало. Не получается, отходим от своей игры, другая игра тоже не идёт. Получаются большие разрывы между нападающими и защитниками. Не доставляем шайбу в глубину чужой зоны, из-за этого не получается созидать. Мало делаем бросков. Шайбу контролируем, но плохо идём на ворота. Омичи выстраивались впятером вокруг своих ворот и всё ловили на себя. А мы в это горячее место, откуда забиваются голы, не пошли. Я пока не могу найти себе место и применение: не чувствую игру и её ритм. Физически было полегче, но чувство дистанции и шайбы пока, к сожалению, на плохом уровне. Я должен делать своих партнёров лучше, пока я их делаю только хуже. По себе знаю, что если давно не играю, то потом тяжело разобраться с чувством дистанции. Не чувствую, где соперник, не чувствую, где партнёр, всё получается намного медленнее», — приводит официальный сайт КХЛ слова Кручинина.