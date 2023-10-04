«Тампа-Бэй» обыграла «Флориду», Бобровский пропустил две шайбы

В Орландо на стадионе «Эмвей-центр» завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» победила «Флориду Пантерз» со счётом 2:0.

У хозяев в этом матче отличились Таннер Жанно и Ник Пол. У гостей весь поединок играл в воротах российский голкипер Сергей Бобровский, пропустивший два гола. Также в матче принимал участие российский защитник «Флориды» Дмитрий Куликов, отметившийся двухминутным удалением.

Игра получилась грубой. «Тампа-Бэй» заработала 78 минут штрафа, а «Флорида» — 82.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» встретится с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвинз».