«Тампа-Бэй» обыграла «Флориду», Бобровский пропустил две шайбы
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В Орландо на стадионе «Эмвей-центр» завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» победила «Флориду Пантерз» со счётом 2:0.
У хозяев в этом матче отличились Таннер Жанно и Ник Пол. У гостей весь поединок играл в воротах российский голкипер Сергей Бобровский, пропустивший два гола. Также в матче принимал участие российский защитник «Флориды» Дмитрий Куликов, отметившийся двухминутным удалением.
Игра получилась грубой. «Тампа-Бэй» заработала 78 минут штрафа, а «Флорида» — 82.
НХЛ - предсезонные матчи
04 октября 2023, среда. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 0
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Жанно (Мотт, Богосян) – 05:24 (5x4) 2:0 Пол (Барре-Буле, Хагель) – 50:46 (5x3)
Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» встретится с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвинз».
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