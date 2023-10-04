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«Вы смотрите на него и не видите ворот». Форвард «Монреаля» — об игре Василевского

«Вы смотрите на него и не видите ворот». Форвард «Монреаля» — об игре Василевского
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Нападающий «Монреаль Канадиенс» Коул Кофилд прокомментировал игру российского вратаря «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского.

«Вы смотрите на него и не видите ворот. Он способен двигаться и быть быстрым — это делает его особенным. Данное обстоятельство действительно напрягает нападающих», — цитирует Кофилда The Washington Post.

Напомним, Андрей перенёс операцию и пропустит два месяца регулярки Национальной хоккейной лиги.

Василевский — обладатель Кубка Стэнли 2020 и 2021 года, обладатель «Везина Трофи» 2019 года и «Конн Смайт Трофи» 2021 года, а также чемпион мира 2014 года в составе сборной России. В прошлом сезоне Василевский принял участие в 60 матчах с 91,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,65.

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