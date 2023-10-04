Быков: наша вратарская школа лучшая в мире? Обольщаться не стоит

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил успехи российских вратарей в Национальной хоккейной лиге.

«Наша вратарская школа лучше в мире? Обольщаться не стоит, нужно дальше работать. В целом же я очень рад за Игоря [Шестёркина], Илью [Сорокина], Андрея [Василевского] и Сергея [Бобровского]. Они молодцы, всегда попадают в рейтинги лучших. Это значит, что наша страна умеет работать в этой индустрии», — приводят слова Быкова «Известия».

Напомним, Андрей Василевский перенёс операцию и пропустит два стартовых месяца регулярки НХЛ.

Ранее журналист Грег Вышински в статье на портале ESPN опубликовал рейтинг лучших вратарских бригад команд НХЛ. Вторую строчку в рейтинге занял вратарский тандем «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин — Семён Варламов.