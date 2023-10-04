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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин отправлен в отставку

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин отправлен в отставку
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин отправлен в отставку, сообщает пресс-служба челябинского клуба. Исполнять обязанности главного тренера будет Алексей Заварухин.

Напомним, в Челябинске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Трактор» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:0.

В текущем сезоне челябинский клуб провёл 15 матчей, в которых одержал семь побед при восьми поражениях. С 16 очками «Трактор» занимает шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. В следующей игре «Трактор» сыграет в гостях с «Авангардом» 7 октября.

В прошлом сезоне «Трактор» под руководством Гатиятулина не попал в плей-офф.

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