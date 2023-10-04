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«На меня давил только мой сын». Защитник «Салавата» Бирюков — о трёхлетней серии без голов

«На меня давил только мой сын». Защитник «Салавата» Бирюков — о трёхлетней серии без голов
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Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков оценил победу над «Трактором» (4:0) и прокомментировал свой первый за три года гол в КХЛ.

«Не забивал 3 года и 21 день, сегодня такая шикарная заброшенная шайба? Честно, такая безголевая серия на меня не давила, на меня давил только мой сын, который спрашивал, когда я уже забью. Вот, Ярик, тебе привет, наконец-то я забросил шайбу. На самом деле у меня другая задача, чем забивать голы, но здорово, что удалось забросить и победить. Хорошая мужская игра, мы были похожи на себя в лучшей форме. Надеюсь, так продолжится и дальше.

На самом деле я даже оказался не на своём фланге. Пименов здорово выехал, появилось пространство, я подключился. На тренировках тоже делаем такие вещи. Почему именно в «домик»? У меня были вытянутые руки, бросать верхом уже не получалось. Бросил низом.

Сегодня с самого утра была совсем другая атмосфера в команде, что поменялось? Текущая ситуация никого не устраивала, все хотели её изменить. Сильно не грузились, забыли, что было до этого. Хорошо настроились на матч, забили четыре гола, были с этим проблемы», — цитирует Бирюкова пресс-служба уфимцев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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