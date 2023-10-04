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«Детройт» не стал предлагать Анисимову полноценный контракт

«Детройт» не стал предлагать Анисимову полноценный контракт
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«Детройт Ред Уингз» не стал предлагать полноценный контракт российскому нападающему Артёму Анисимову. Об этом сообщает журналист Крис Джонстон в своём «твиттере».

Напомним, 20 сентября 2023 года «красные крылья» подписали пробный контракт с 35-летним форвардом.

Анисимов в прошлом сезоне играл в Американской хоккейной лиге за «Лихай Вэлли Фантомс». В 55 матчах он набрал 36 (19+17) очков. Также россиянин принял участие в трёх встречах плей-офф, где на его счету 2 (1+1) балла за результативность. В последний раз в НХЛ Анисимов выступал в 2021 году за «Оттаву Сенаторз». Всего за карьеру россиянин провёл в регулярном сезоне лиги 771 матч, набрав 376 (180+196) очков.

Артём Анисимов — чемпион мира в составе сборной России (2014).

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