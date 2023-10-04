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Ротенберг: вы понимаете, что такое «самолётные ноги», СКА 30 часов провёл в самолётах

Ротенберг: вы понимаете, что такое «самолётные ноги», СКА 30 часов провёл в самолётах
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от минского «Динамо» (2:4) рассказал об усталости команды из-за большого количества перелётов.

«Хороший первый период, потом ребята где-то выпали у нас с учётом перелётов. Наша девятая игра на выезде за месяц. Вы понимаете, что такое «самолётные ноги». Это непросто. 30 часов мы провели в самолётах за этот месяц», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

СКА в текущем сезоне сыграл 13 матчей, в которых одержал шесть побед при семи поражениях. С 12 очками подопечные Ротенберга занимают предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. В следующей игре армейцы встретятся в Москве с местным ЦСКА в пятницу, 6 октября.

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