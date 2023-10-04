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Вратарь ЦСКА Иван Федотов впервые в сезоне сыграл «на ноль»

Вратарь ЦСКА Иван Федотов впервые в сезоне сыграл «на ноль»
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В Москве закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал на своём льду «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Вратарь армейского клуба Иван Федотов впервые в сезоне сыграл «на ноль». Во встрече с астанинской командой 26-летний голкипер отразил все 20 бросков в свой створ.

Всего в текущем сезоне Федотов провёл за ЦСКА девять матчей, в которых одержал пять побед с 92,4% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,79.

В следующей игре подопечные Сергея Фёдорова сыграют со СКА в пятницу, 6 октября. Встреча состоится на «ЦСКА-Арене» и начнётся в 19:30 мск.

Ранее олимпийский чемпион Илья Ковальчук высказал мнение, что ситуация вокруг контракта вратаря Ивана Федотова не скажется на ЦСКА и команда в отличном состоянии подойдёт к плей-офф КХЛ.

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