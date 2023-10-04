И. о. тренера «Витязя» Тертышный: для меня ситуация не новая, есть понимание, что делать

Исполняющий обязанности главного тренера «Витязя» Алексей Тертышный прокомментировал победу над «Витязем» (2:1) и рассказал о своей работе в клубе в данный момент.

«Если по игре – первый период начали неплохо, пусть и чуть нервозно, качество передач страдало. Потом ребята молодцы, исправились, моменты создавали неплохие в атаке. Удаления были у соперника, хорошо забили гол на отложенном штрафе, потом сразу второй. Второй период тоже получился неплохим, хотя в концовке стали делать ошибки, которые нельзя делать во втором периоде. И на этих ошибках соперник проводил атаки и забил нам этот гол ненужный. В третьем периоде сконцентрировались на правильных действиях в обороне, понимали, что активно придётся поработать. Ребята молодцы, справились и добились победы.

У меня было не особо много времени перед дебютом в роли главного тренера команды. Ситуация тяжёлая, она могла серьёзно отразиться на команде. Провели собрание, поговорили с ребятами, постарались подготовиться к следующей игре. И сработали хорошо. Понятно, что результат довлел над тренерским штабом, над ребятами. Но времени особо переживать нет, игры через день, через два дня идут. Концентрируемся на тех ошибках, которые идут у нас с прошлых матчей. От этого и стали шагать – есть определённые проблемы, которые надо решать, мы на этом сконцентрировались. Для меня ситуация не новая, есть понимание, что нужно делать», — цитирует Тертышного сайт КХЛ.