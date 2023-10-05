Федотов: все в ЦСКА в предвкушении матча против СКА

Голкипер ЦСКА Иван Федотов подвел итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (4:0). В следующей встрече 6 октября московская команда примет СКА. Начало игры в 19:00 мск.

«Спасибо команде и болельщикам, было приятно играть. Хорошая и солидная игра, мы выполнили установку тренеров. Многое получалось, было пару опасных моментов у наших ворот. Все играли грамотно, конечно, есть нюансы и детали. Приятно сыграть на ноль, хороший матч. Эта та игра, которой мы должны придерживаться. Готовимся дальше, впереди важный соперник, принципиальная игра. Все в команде в предвкушении.

Придаёт ли такая победа уверенности? Безусловно! Последние игры придают нам уверенности. Многие вещи начинают получаться. Я придерживаюсь своей игры, своей рутины. Все вместе выполняем те задачи, которые нам ставят.

Как налаживается общий язык с игроками обороны? Хорошо все играли, повторюсь. Многое поймали ребята на себя. Мы отрабатываем эти нюансы на тренировках. Без ошибок не бывает, нужно мне быть увереннее, обороне также. Нравится играть клюшкой за воротами, наши защитники хорошо открываются, начинают атаки. С началом комбинаций — приходит уверенность», — приводит официальный сайт ЦСКА слова Федотова.