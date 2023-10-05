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Гол Никиты Задорова не помог «Калгари» обыграть «Эдмонтом» в предсезонном матче

Сегодня, 5 октября, в предсезонном матче «Эдмонтом Ойлерз» обыграл на своей площадке «Калгари Флэймз». Встреча на «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 7:2 (2:2, 3:0, 2:0).

За «Эдмонтон» забитыми шайбами отметились Коннор Макдэвид, Лейн Педерсон, Леон Драйзайтль, Эвандер Кейн, Рафаэль Лавуа и дубль на счету Коннора Брауни.

В составе «Калгари» забили российский защитник Никита Задоров, а также Уолкер Дьюр.

Новый сезон НХЛ — 2023/2024 стартует в ночь с 10 на 11 октября. В первом туре «Эдмонтон» сыграет в гостях с «Ванкувером Кэнакс», а «Калгари» примет у себя «Виннипег Джетс».

В прошлом сезоне НХЛ регулярный чемпионат Западной конференции выиграл «Вегас Голден Найтс» (111), Восточной конференции — «Бостон Брюинз» (135 очков). Кубок Стэнли сезона-2022/2023 взял «Вегас», обыграв в финальной серии «Флориду Пантерз» (4:1).