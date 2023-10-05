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«Для меня это огромная честь». Канадский защитник «Амура» о получении российского паспорта

«Для меня это огромная честь». Канадский защитник «Амура» о получении российского паспорта
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Защитник «Амура» Кэмерон Ли поделился эмоциями от получения российского паспорта. В конце июля 2023 года канадец заявил, что хочет в ближайшее время оформить российское гражданство.

«Я взволнован, для меня это огромная честь. Теперь с нетерпением жду момента, когда выйду на тренировку уже как гражданин России. Хочу поблагодарить президента страны, нашего губернатора и весь клуб «Амур» за то, что процесс прошёл так быстро.

Хотел бы как можно дольше остаться в Хабаровске и играть за «Амур». Посмотрим, что из этого выйдет», — заявил Ли после получения российского паспорта.

Права на видео принадлежат ХК «Сочи» Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.

Прошлый сезон стал для 26-летнего защитника дебютным в Континентальной хоккейной лиге. В 53 встречах защитник забросил семь шайб и отдал 13 результативных передач, набрав в общей сложности 20 очков. До хабаровского клуба Ли играл в NCAA и АХЛ. В 92 матчах Американской хоккейной лиги Кэмерон записал на свой счёт 34 (3+31) очка.

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