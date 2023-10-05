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Гендиректор «Трактора» рассказал о причинах увольнения главного тренера Гатиятулина

Гендиректор «Трактора» рассказал о причинах увольнения главного тренера Гатиятулина
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Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал о причинах увольнения главного тренера Анвара Гатиятулина. Специалист, возглавлявший команду с мая 2020 года был отправлен в оставку после крупного поражения в матче с «Салаватом Юлаевым» (0:4).

«Главное обоснование решения — «Трактор» в сравнении с прошлым чемпионатом должен быть конкурентной командой, а на деле мы видим продолжение прошлого сезона, итоги которого неудовлетворительны. Потенциал коллектива раскрыт далеко не полностью, он намного выше тех результатов, что мы видим сейчас. Анвару Гатиятулину большая благодарность за время работы в клубе и результаты, достигнутые с «Трактором», — цитирует Савина ТАСС.

«Трактор» после 15 матчей набрал 16 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

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