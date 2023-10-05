Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Северсталь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гендиректор «Трактора» рассказал, когда может измениться статус тренера команды Заварухина

Гендиректор «Трактора» рассказал, когда может измениться статус тренера команды Заварухина
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин заявил, что статус исполняющего обязанности главного тренера «Трактора» Алексея Заварухина может поменяться в случае положительных изменений в игре команды. Возглавлявший команду с мая 2020 года Анвар Гатиятулин был отправлен в оставку после крупного поражения в матче с «Салаватом Юлаевым» (0:4).

«Мы знаем Алексея как специалиста, работали с ним. Именно он будет готовить команду к выездным встречам и повезет её на выезд. В тренерской работе важны игра и результат. Будут положительные изменения в игре и результате, тогда можно будет говорить об изменении в статусе», — цитирует Савина ТАСС.

42-летний Заварухин входил в тренерский штаб Гатиятулина. Ранее он входил в тренерский штаб «Спартака», был исполняющим обязанности главного тренера красно-белых в сезоне-2022/23 сначала после отставки Бориса Миронова, а потом — после ухода Игоря Гришина.

Материалы по теме
Гендиректор «Трактора» рассказал о причинах увольнения главного тренера Гатиятулина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android