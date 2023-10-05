Гендиректор «Трактора» рассказал, когда может измениться статус тренера команды Заварухина

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин заявил, что статус исполняющего обязанности главного тренера «Трактора» Алексея Заварухина может поменяться в случае положительных изменений в игре команды. Возглавлявший команду с мая 2020 года Анвар Гатиятулин был отправлен в оставку после крупного поражения в матче с «Салаватом Юлаевым» (0:4).

«Мы знаем Алексея как специалиста, работали с ним. Именно он будет готовить команду к выездным встречам и повезет её на выезд. В тренерской работе важны игра и результат. Будут положительные изменения в игре и результате, тогда можно будет говорить об изменении в статусе», — цитирует Савина ТАСС.

42-летний Заварухин входил в тренерский штаб Гатиятулина. Ранее он входил в тренерский штаб «Спартака», был исполняющим обязанности главного тренера красно-белых в сезоне-2022/23 сначала после отставки Бориса Миронова, а потом — после ухода Игоря Гришина.