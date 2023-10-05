Проворов рассказал, как «Филадельфия» несколько лет отказывалась от ЛГБТ-акций из-за него

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Иван Проворов, с 2016 по 2023 год выступавший за «Филадельфию Флайерз», рассказал, как отказывался от участия в ЛГБТ-акциях в НХЛ.

«Вообще, с первого или второго моего сезона там пошла тема – есть такая вот ночь. У кого есть желание – вот вам на разминку на земле майки, кепки. На лёд – лента. Я майки и кепки не надевал, ленту не носил. Это не обязательно? Если у тебя есть желание, можешь поддержать. В этом плане ничего – у тебя хотя бы был выбор. Хочешь – не хочешь. Многие ребята поддерживали? Процентов 60-70. Кто-то просто поддержать, а кто-то – есть такие люди, которые всего боятся, нет своего мнения. Сказали прыгать – значит, надо прыгать.

Тему затронули два-три года назад. Сезон, когда мы играли после ковида. Этот короткий сезон – 56 матчей, без зрителей. Так вот, я и на тот момент Ворачек в команде был. Он тоже не хотел надевать майку. Но он сказал: «Я не пойду с этим к генеральному менеджеру». Я сказал: «Хорошо, я пойду». Я сходил к генеральному менеджеру, сказал: «Извините, но по религиозным верованиям я не могу надеть майку и вообще не хочу быть лидером этого движения». Он сказал: «Хорошо, хорошо, я понял». В итоге отменили майки – оставили ленту.

Потом, через год, опять подошли. Я сказал, что мои взгляды на жизнь не изменились. А там идёт больше давления на клуб, на организацию. Если ты в открытую это не поддерживаешь, не бегаешь на этих парадах, то ты категорически против. А если так, то ты плохой человек. И я сказал: «Делайте, как хотите, но моё мнение не поменялось». Потом тоже как-то не вышло, убрали майки. Из-за меня вся команда отказывается? Ну, да. Как-то комментировали в команде, поддерживали? Кто так же на это смотрел, тот да. Кому просто сказали, кому пофиг, те вообще ничего не говорили. Да, может, кто-то был недоволен, но у нас же не могут у всех быть одинаковые взгляды на жизнь. На то, что делаешь ты, мне должно быть абсолютно наплевать. На то, что делаю я, ему должно быть наплевать. Самое главное – на меня не навязывай свои взгляды на жизнь. И мы будем жить дружно.

В прошлом сезоне ко мне обратился тренер Ламорелло и сказал: «Так и так, такая ситуация, в любом случае команда будет проводить этот вечер». Я говорю: «Ваше право, делайте, что хотите, но я выходить [не буду]. Давайте придумаем что-нибудь: я не выйду на разминку, пропущу матч, два. Но я не собираюсь выходить в этой майке». Мне говорят: «А вдруг мы не будем тебя фотографировать?» Я отвечаю: «Да суть ведь не в этом». Но в итоге потом тренер подошёл и сказал: «На разминку не выходишь, но от матча мы тебя отстранять не будем. Нам надо играть, побеждать. А ты, по идее, ничего плохого не делаешь», — сказал Проворов в интервью YouTube-каналу «Скользкий лёд».