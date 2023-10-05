Ротенберг — о Дне учителя: в хоккее моими учителями стали Тихонов, Юрзинов

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале опубликовал поздравление с Днём учителя в России.

«Дорогие учителя! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Считаю его одним из самых важных для нашей страны. Именно школьные учителя сделали нас такими, какие мы есть сегодня. Они дали тягу к знаниям, заложили основы правильного отношения к жизни.

В моей жизни учёба не закончилась в школе — я учусь каждый день и каждый день отдаю должное своим учителям. В первую очередь всегда ориентировался на отца, почерпнул у него основы тренерского и педагогического мастерства. В хоккее моими учителями стали Виктор Васильевич Тихонов, Владимир Владимирович Юрзинов и другие наши легенды. Считаю их нашими великими хоккейными педагогами, ведь настоящий тренер — всегда учитель. Он умеет не только дать установку на игру, рассказать о сопернике, но и мотивировать, зарядить эмоциями, сыграть на психологии и разбудить в игроке стремление к труду и учёбе. С Днём учителя всех наших школьных, жизненных и хоккейных наставников!» — написал Ротенберг.

Ранее бывший форвард СКА, бронзовый призёр чемпионата СССР Василий Каменев посетовал на большое количество удалений у петербургских армейцев.