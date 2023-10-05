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Крикунов: СКА пожертвовал Мичковым ради результата. Оставили тех, кто сейчас сильнее

Крикунов: СКА пожертвовал Мичковым ради результата. Оставили тех, кто сейчас сильнее
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов рассказал об аренде российского форварда СКА Матвея Мичкова в «Сочи».

«СКА, как известно, пришлось сильно постараться, чтобы вместиться в потолок, почти целую команду раздать? Да, пришлось раздать. Видите, как они усиливают другие клубы, — у Мичкова в понедельник две передачи и гол.

Конечно, СКА пришлось с ним расстаться, но при этом армейцы оставили, возможно, не такого перспективного, но более стабильного конкурента. Опытный игрок всегда даст определённый результат, а Мичкова надо ещё воспитывать, растить. А у армейцев одна задача — выиграть кубок. Поэтому и идут на такие жертвы. Убирают молодых, а оставляют тех, кто на сегодняшний день посильнее.

Для Мичкова это очень хорошо, даже отлично, что он оказался в «Сочи», имеет игровое время для своего роста, становится лидером команды. Просто идеальный вариант», — сказал Крикунов в интервью изданию «Спорт уик-энд».

В текущем сезоне 18-летний Мичков сыграл за «Сочи» девять матчей, в которых набрал 10 (4+6) очков.

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