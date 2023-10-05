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Гэри Беттмэн высказался о проведении Кубка мира в 2025 году

Гэри Беттмэн высказался о проведении Кубка мира в 2025 году
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Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн рассказал про возможное проведение Кубка мира в 2025 году.

«Мы продолжаем работать над этим вопросом с ассоциацией игроков. Я думаю, вы знаете, что мировые сложности (ситуация на Украине) всё ещё остаются проблемой, но мы сосредоточены на том, чтобы сделать что-то в 2025 году. И, надеюсь, так и будет», — приводит слова Беттмэна The Athletic.

Напомним, последний Кубок мира по хоккею состоялся в Торонто в 2016 году. Победителем стала сборная Канады, в финальной серии победившая сборную Европы со счётом 2-0.

Ранее Беттмэн заявил, что сейчас у лиги нет конкретных планов по расширению, но поиск потенциальных рынков для появления новых команд НХЛ не прекращается.

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