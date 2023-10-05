Крикунов: Ротенберг ищет вратаря, который будет спасать всё время, но таких нет

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов ответил на вопрос, есть ли у СКА проблемы во вратарской линии, раз они подписали голкипера «Адмирала» Никиту Серебрякова.

«Роман Борисович ищет вратаря, который будет спасать всё время. Но нет таких, которые не пропускают, все время от времени, к сожалению, ошибаются. Но хорошо бы такого иметь (смеётся). Голкиперу тоже надо помогать. Вот Пётр Ильич Воробьёв работал в «Ладе», у него все вратари были классные. Любого брал, и они становились непробиваемыми. А как только из Тольятти уезжали, ничего от них не оставалось. А почему?

Оборона играла здорово. Поэтому и вратарю легко, когда рядом с ним такие партнёры, чувствует себя нормально. А когда никто не помогает, из любого мастера можно сделать плохого. Но это касается не только вратарей, но и остальных хоккеистов», — сказал Крикунов в интервью изданию «Спорт уик-энд».

Ранее переход Серебрякова в СКА прокомментировал известный тренер Андрей Назаров.