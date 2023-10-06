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Мильштейн — об Амирове: Родион ни разу не сдался, всегда был на позитиве

Мильштейн — об Амирове: Родион ни разу не сдался, всегда был на позитиве
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Хоккейный агент Дэн Мильштейн рассказал про общение с Родионом Амировым. Игрок ушёл из жизни 14 августа из-за опухоли головного мозга.

«Я присутствовал на всех встречах с докторами в том момент, когда Родиону ставили тяжёлый диагноз и говорили про отведённые ему сроки. Всё это нужно было сообщить самому Роде и его родителям. Для меня стало честью всё это время находиться с самим Родионом и его родителями не как агенту, а как близкому человеку и другу. Где бы Родион ни находился, я прилетал к нему в любую точку мира каждые две-три недели, чтобы провести с ним время.

Врачи давали Родиону от трёх до шести месяцев. Помню, как он был в Торонто, куда прилетел тренироваться. Увы, болезнь начала прогрессировать. В час ночи мне позвонили и сказали срочно его забирать, иначе до родины он может больше не доехать. Это был конец октября 2022 года.

Утром я приехал, мы пошли к доктору. Затем забрал Родиона к себе домой во Флориду, чтобы он мог немного позагорать на солнце и покупаться в океане. Спросил у Роди: «Ты как?». А он ответил: «Я нормально, но сильно переживаю за родителей». Родион ни разу не сдался, не опустил рук, всегда был на позитиве», — сказал Мильштейн в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дэном Мильштейном читайте на «Чемпионате»:

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