Чего ждать от наших в Америке? Рассказывает главный агент россиян в НХЛ

Один из самых влиятельных североамериканских агентов, основатель и глава компании Gold Star Дэн Мильштейн в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» рассказал о подготовке агентства и своих клиентов к новому сезону в НХЛ, а также вспомнил про последние дни жизни Родиона Амирова. Кроме того, Мильштейн подробно разложил, как идёт подготовка клиентов его агентства к драфту юниоров НХЛ и как в компании ищут молодых талантов, тщательно проводя их отбор.

«Мы уже отсматриваем игроков 2009 и 2010 годов рождения»

— Как ваша компания Gold Star готовится к новому сезону в НХЛ?

— Мы не останавливались и не отдыхали. Сейчас идёт большая работа по видео. Мы уже отсматриваем игроков 2009 и 2010 годов рождения, а видеоразборы ведём со всеми нашими клиентами, включая многих звёзд НХЛ. На следующий день после игр созваниваемся с экспертами и изучаем видео. Важно проанализировать игру и посмотреть на результаты, рассказать о каких-то ошибках, недочётах. Конечно, работаем и с молодыми игроками тоже.

— Скаутская работа тоже ведётся?

— Да, наши скауты уже вовсю ходят на арены, просматривают кандидатов. Мы берём всего от 5 до 15 ребят по каждому году рождения. Просматриваем долго, так как после подписания ребят в 14-15 лет во многих случаях только через 10 лет они становятся настоящими профессионалами и игроками НХЛ. До подписания контракта с агентством мы ведём каждого претендента два года, потому что вкладываем большие ресурсы, следим за динамикой развития.

— Какие лично у вас планы на старт сезона?

— Я никогда не останавливался, за прошлый год, если посчитать в сумме и собрать все поездки, около 13 раз облетел вокруг Земли. Например, две недели назад было так: в понедельник я в Майами, в среду — в Тампе, в четверг — в Чикаго, в пятницу и субботу — в Москве и Уфе, затем – в Санкт-Петербурге, потом улетел обратно в США.

— Чем занимаетесь сейчас?

— Сейчас работаю в США. Мы уже вовсю работаем над следующим драфтом юниоров, проводим встречи с командами и скаутами по Северной Америке, общаемся с ребятами.

Дэн Мильштейн во время драфта НХЛ — 2023 Фото: Из личного архива Дэна Мильштейна

— Кто из ваших клиентов способен уйти в первом раунде драфта НХЛ в 2024 году?

— Из наших клиентов кандидатами на первый раунд являются российский нападающий Ваня Демидов из системы СКА, белорусский защитник Артём Левшунов, переросший USHL и по нашей рекомендации перешедший в Университет Штата Мичиган (Michigan State University), где он продолжит прогрессировать, играя против лучших 18-24-летних ребят, получая навыки, необходимые не только на льду и предстоящем драфте, но и в жизни. Также канадец Зэйн Парех – защитник из OHL. Рассчитываем, что они уйдут в топ-10 в первом раунде. Могу сказать, что сильно прибавил нападающий Матвей Гридин, выступающий в USHL. Он тоже кандидат на первый раунд.

— Кого не из ваших клиентов могут выбрать в первом раунде?

— Также кандидаты на первый раунд – защитник Антон Силаев из «Торпедо» и нападающий Игорь Чернышов из московского «Динамо». Мы ожидаем много россиян на драфте. Сезон длинный, поэтому я уверен, что будут и другие ребята из России, которые достойны попасть на драфт в первом раунде.

«Необходимо обеспечить полноценный контакт между клубом НХЛ и игроком»

— Какие услуги получают молодые игроки Gold Star, кроме разборов видео, и зачем вообще нужен агент в столь юном возрасте?

— В таком возрасте мы начинаем знакомиться с игроком и родителями. Понимать, как правильно выстраивать с ними диалог в будущем и как правильно работать, потому что часто нужно направлять игрока, а не зная его характера, велик риск ошибиться.

Кроме того, нами разработан целый спектр авторских курсов, включая английский язык, который ребята будут использовать как в Америке, так и в России, играя в КХЛ. Программы питания и нутрициологии, которые помогают ребятам выстраивать пищевые привычки и с детства относиться к еде как к правильному источнику энергии, а не просто потребления. Программы работы с социальными сетями и общения с журналистами, которые разрабатывались с учётом специалистов из журналистских областей.

Многие наши клиенты пользуются услугами диетологов, психологов, врачей, реабилитологов, и вообще в целом медицинской тематике наша команда уделяет много времени и сил, что позволяет снизить негативный эффект от травм, которые неизбежно преследуют карьеру как молодого игрока, так и профессионалов.

В настоящий момент у нас в команде работает более 50 человек по всему миру, и мы постоянно расширяемся, точечно собирая компетенции, которыми будут пользоваться наши клиенты.

— Что вы подразумеваете, когда говорите, что работаете над драфтом? Что это за работа и как агент влияет на это?

— В первую очередь необходимо обеспечить полноценный контакт между клубом НХЛ и игроком, при этом не забывая, что основная задача спортсмена – демонстрировать результат на льду и полностью отдаваться этому процессу. Все 32 клуба НХЛ заинтересованы в общении с топ-проспектами, поэтому очень важно быть всегда на связи и обеспечивать клубы необходимой информацией, при этом соблюдая спокойствие игрока.

Подготовка к драфту в некоторых случаях начинается за несколько лет до драфта, когда игрок заранее знает, что отвечать клубам, учит английский язык, заполняет анкеты и знакомится с генеральными менеджерами и скаутами команд. Это важная работа, которую необходимо выполнять своевременно и чётко, потому что речь идёт о лучших игроках мира по каждому году.

«Родион ответил: «Я нормально, но сильно переживаю за родителей»

— Весь спортивный мир потрясла история с Родионом Амировым. Вы принимали главное участие в организации множества процедур, в том числе связанных с лечением, логистикой и похоронами. Расскажите, как всё проходило.

— Я присутствовал на всех встречах с докторами в тот момент, когда Родиону ставили тяжёлый диагноз и говорили про отведённые ему сроки. Всё это нужно было сообщить самому Роде и его родителям. Для меня стало честью всё это время находиться с самим Родионом и его родителями не как агенту, а как близкому человеку и другу. Где бы Родион ни находился, я прилетал к нему в любую точку мира каждые две-три недели, чтобы провести с ним время.

— Это заслуживает уважения.

— Врачи давали Родиону от трёх до шести месяцев. Помню, как он был в Торонто, куда прилетел тренироваться. Увы, болезнь начала прогрессировать. В час ночи мне позвонили и сказали срочно его забирать, иначе до родины он может больше не доехать. Это был конец октября 2022 года.

Родион Амиров и Дэн Мильштейн Фото: Из личного архива Дэна Мильштейна

— Вы тут же отправились к нему?

— Да, утром я приехал, мы пошли к доктору. Затем забрал Родиона к себе домой во Флориду, чтобы он мог немного позагорать на солнце и покупаться в океане. Спросил у Роди: «Ты как?» А он ответил: «Я нормально, но сильно переживаю за родителей». Родион ни разу не сдался, не опустил рук, всегда был на позитиве.

— Игрушку-талисман, которую он вам подарил, до сих пор храните у себя?

— Конечно, она стоит в моём кабинете и постоянно напоминает мне о Родионе.

— В «Торонто» тоже поступили красиво: сразу после смерти Родиона Амирова его портрет появился на фасаде арены.

— Как только я узнал о том, что Роде осталось жить несколько часов, сразу позвонил в «Торонто» президенту клуба Брэндану Шэнахану, чтобы его сотрудники были полностью готовы. Кстати, бывший генеральный менеджер «Мэйпл Лифс» Кайл Дубас должен был прилететь, у него был билет, но в итоге не успел на несколько дней, так как всё случилось раньше… Именно Кайл драфтовал Родиона.

Дэн Мильштейн и семья Родиона Амирова Фото: Из личного архива Дэна Мильштейна

— Как проходило общение с родным клубом Родиона – «Салаватом Юлаевым»?

— Как только Родя ушёл, первый мой звонок был Ринату Баширову (генеральный директор «Салавата Юлаева». – Прим. «Чемпионата»). С их стороны была очень большая поддержка. Я много лет в этом бизнесе, но приятно удивлён тем, как Родю поддерживали все уфимцы. Например, в «Салавате Юлаеве» дали Родиону контракт на следующий сезон, прекрасно зная, что он уже никогда больше не будет играть. В «Салавате» сказали: «Мы своих не бросаем и хотим, чтобы он был частью клуба». В свои выходные тренерский штаб и руководство прилетали в Москву, когда Родион проходил лечение в Сколкове. Я сильно симпатизирую таким людям и организациям. С ними хочется больше работать, помогать им.

«Никита в этом году почти всё лето работал над маленькими деталями, потому что хочет стать ещё лучше»

— Недавно в «Тампе» подробно рассказали о сроках восстановления Андрея Василевского, который перенёс операцию. Вы постоянно общаетесь с Андреем, как его настроение и самочувствие?

— Андрей через два дня после операции пошёл на арену посмотреть на игру и пройти необходимые процедуры. Он в великолепном настроении: уже начал готовиться к сезону, тренировать неповреждённые части тела, вовсю общаться с ребятами по команде. Андрей – профессионал с большой буквы, его буквально тянет на арену.

— Как дела у Никиты Кучерова?

— Никита в этом году почти всё лето работал над маленькими деталями, потому что хочет стать ещё лучше. Он взял себе только неделю отпуска. Никита много трудился на самой арене, взял под крыло Максима Грошева, провёл много времени с ним.

— Михаил Сергачёв тоже активно готовится к сезону?

— Да. У него в этом году есть цель – стать первым защитником «Тампы».

«Рик Токкет сказал: «Если Андрей забросит 60 шайб за сезон, то мы все полетим тренироваться на Бали следующим летом»

— Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин, ставший третьим самым высокооплачиваемым вратарём лиги после Сергея Бобровского и Андрея Василевского, по мнению многих уже в прошлом сезоне мог завоевать «Везину». В следующем году цель станет ещё ближе?

— Он провёл лето в Нью-Йорке, готовился к сезону во Флориде. У Ильи будет нелёгкий сезон, но я верю в то, что мне не придётся отменять бронь в Лас-Вегас. Ведь я планировал быть вместе с Ильёй на церемонии во время вручения ему «Везины» (смеётся).

Дэн Мильштейн и Илья Сорокин Фото: Из личного архива Дэна Мильштейна

— Расскажите о состоянии Ильи Михеева.

— Он пропустит первые несколько игр сезона, выйдет на лёд в районе 18-22 октября. Илья рвётся в бой, но общая рекомендация такова, что ему нужно немножко потерпеть и полностью восстановиться.

— Интернет облетели видео, на которых одноклубник Михеева по «Ванкуверу» Андрей Кузьменко готовился к старту сезона на Бали.

— Он хотел провести лето на Бали, это его мечта. Когда в «Ванкувере» услышали, то сначала были в шоке. Я слышал от всех, включая уборщиков арены, что это не слишком хорошая идея. Мы сделали так, чтобы Андрею полностью выстроили тренировочный процесс. Первый месяц на Бали его готовил личный тренер Павла Дацюка, которого зовут Денис. Второй месяц с ним занимался тренер Артур из Москвы, он работает со многими ребятами из НХЛ. В итоге Андрей приехал в расположение «Ванкувера» в своей лучшей форме в жизни. Главный тренер Рик Токкет сказал: «Если Андрей забросит 60 шайб за сезон, то мы все полетим тренироваться на Бали следующим летом».

Андрей Кузьменко Фото: Wilfredo Lee/AP Photo/ТАСС

«Нэшвилл» видит в Аскарове будущего первого номера»

— Ярослав Аскаров полон амбиций заявить о себе в системе «Нэшвилла»?

— Он хорошо подготовился к началу сезона. В этом году Ярослав начнёт в роли первого вратаря в системе клуба в АХЛ, его будут периодически поднимать в главную команду. «Нэшвилл» видит в Аскарове будущего первого номера. Просто сейчас было принято решение, что, вместо того чтобы быть вторым вратарём и играть всего 10-15 матчей в НХЛ, Ярослав проведёт гораздо больше встреч в АХЛ. Так будет лучше для его развития.

— Радует развитие молодого защитника «Анахайма» Павла Минтюкова.

— На него большие надежды. На предсезонке Павел забил красивый гол, играет, набирается опыта. Важный момент: мы с его командой активно обсуждаем стратегию развития Паши. Нужно решить, что будет более правильным: начать сезон в АХЛ и играть по 25 минут во всех ситуациях либо получать лимитированную роль в НХЛ, где он будет шестым-седьмым защитником с ограниченным временем и без спецбригад. Североамериканцы смотрят на некоторые вещи иначе, нежели их коллеги в Европе.

— Какие новости по Никите Зайцеву?

— У Никиты последний год семилетнего контракта. Он был доволен обменом, хотел оказаться именно в «Чикаго».