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Агент Василевского рассказал о состоянии голкипера «Тампы» после перенесённой операции

Агент Василевского рассказал о состоянии голкипера «Тампы» после перенесённой операции
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Хоккейный агент Дэн Мильштейн рассказал о состоянии своего клиента — голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского — после перенесённой операции.

«Андрей через два дня после операции пошёл на арену посмотреть на игру и пройти необходимые процедуры. Он в великолепном настроении: уже начал готовиться к сезону, тренировать неповреждённые части тела, вовсю общаться с ребятами по команде. Андрей – профессионал с большой буквы, его буквально тянет на арену», — сказал Мильштейн в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Василевский — обладатель Кубка Стэнли 2020 и 2021 года, обладатель «Везина Трофи» 2019 года и «Конн Смайт Трофи» 2021 года, а также чемпион мира 2014 года в составе сборной России. В прошлом сезоне Василевский принял участие в 60 матчах с 91,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,65.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дэном Мильштейном читайте на «Чемпионате»:

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