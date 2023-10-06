Агент Сорокина: верю в то, что мне не придётся отменять бронь в Лас-Вегасе

Хоккейный агент Дэн Мильштейн верит в то, что его клиент — российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин — станет обладателем «Везина Трофи» как лучший голкипер Национальной хоккейной лиги в сезоне-2023/2024.

«Сорокин? Он провёл лето в Нью-Йорке, готовился к сезону во Флориде. У Ильи будет нелёгкий сезон, но я верю в то, что мне не придётся отменять бронь в Лас-Вегасе. Ведь я планировал быть вместе с Ильёй на церемонии во время вручения ему «Везины» (смеётся)», — сказал Мильштейн в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, в минувшем сезоне россиянин провёл 60 матчей в регулярном чемпионате, в которых одержал 31 победу при коэффициенте надёжности 2,34 и 92,4% отражённых бросков. По итогам сезона Сорокин попал в тройку кандидатов на «Везина Трофи» и уступил только Линусу Улльмарку.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дэном Мильштейном читайте на «Чемпионате»: