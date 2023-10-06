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Агент Ильи Михеева назвал сроки возвращения форварда «Ванкувера» на лёд

Агент Ильи Михеева назвал сроки возвращения форварда «Ванкувера» на лёд
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Хоккейный агент Дэн Мильштейн рассказал о сроках возвращения своего клиента — российского нападающего «Ванкувер Кэнакс» Ильи Михеева — на лёд после операции на крестообразной связке коленного сустава.

«Он пропустит первые несколько игр сезона, выйдет на лёд в районе 18–22 октября. Илья рвётся в бой, но общая рекомендация такова, что ему нужно немножко потерпеть и полностью восстановиться», — сказал Мильштейн в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В прошлом розыгрыше регулярного сезона россиянин принял участие в 46 матчах и набрал 28 (13+15) очков. Всего в Национальной хоккейной лиге Михеев провёл 192 матча, в которых забросил 49 шайб и отдал 51 результативную передачу, набрав в общей сложности 100 результативных баллов.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дэном Мильштейном читайте на «Чемпионате»:

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