«Филадельфия» обыграла «Айлендерс», Варламов пропустил пять шайб
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В Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» победили «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 5:2.
В составе хозяев отличились Николя Делорье, Ноа Кейтс, Оуэн Типпетт, Трэвис Конечны и Кэм Аткинсон. У гостей шайбы забросили Карсон Кульман и Брайан Пиньо.
Полный матч в составе «Айлендерс» провёл российский вратарь Семён Варламов, пропустивший пять шайб. Также в игре принимал участие российский защитник ньюйоркцев Александр Романов.
НХЛ - предсезонные матчи
06 октября 2023, пятница. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
5 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Кульман – 09:53 (5x5) 1:1 Делорье (Хэтэуэй, Санхайм) – 15:15 (5x5) 2:1 Кейтс (Конечны) – 16:24 (5x5) 3:1 Типпетт (Фрост, Фёрстер) – 28:14 (5x5) 4:1 Конечны (Кутюрье, Йорк) – 38:45 (5x4) 4:2 Пиньо (Вальстрём, Дюрандо) – 45:45 (5x5) 5:2 Аткинсон (Фрост) – 47:39 (5x5)
Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвинз».
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