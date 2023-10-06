«Филадельфия» обыграла «Айлендерс», Варламов пропустил пять шайб

В Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» победили «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 5:2.

В составе хозяев отличились Николя Делорье, Ноа Кейтс, Оуэн Типпетт, Трэвис Конечны и Кэм Аткинсон. У гостей шайбы забросили Карсон Кульман и Брайан Пиньо.

Полный матч в составе «Айлендерс» провёл российский вратарь Семён Варламов, пропустивший пять шайб. Также в игре принимал участие российский защитник ньюйоркцев Александр Романов.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвинз».