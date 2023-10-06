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«Торонто» выиграл у «Детройта», Самсонов пропустил три гола

«Торонто» выиграл у «Детройта», Самсонов пропустил три гола
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В Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» победили «Детройт Ред Уингз» со счётом 4:3 ОТ.

В составе хозяев отличились Вильям Нюландер (дважды), Остон Мэттьюс и Тайлер Бертуцци. У гостей шайбы забросили Нейт Даниельсон, Йонатан Берггрен и Доминик Шайн.

Полный матч в составе «Торонто» провёл российский вратарь Илья Самсонов, который пропустил три гола. Также в игре принимал участие российский нападающий «Детройта» Клим Костин.

НХЛ - предсезонные матчи
06 октября 2023, пятница. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 3
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Нюландер (Марнер) – 03:24 (4x4)     1:1 Даниельсон (Гостисбер, Шьяро) – 05:46 (5x5)     1:2 Берггрен (Гостисбер, Хиросе) – 11:15 (5x4)     2:2 Мэттьюс (Марнер, Таварес) – 19:52 (5x3)     3:2 Бертуцци – 28:12 (5x5)     3:3 Шайн (Велено) – 38:25 (5x5)     4:3 Нюландер (Мэттьюс, Маккейб) – 61:34 (3x3)    

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвинз».

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