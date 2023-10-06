«Торонто» выиграл у «Детройта», Самсонов пропустил три гола

В Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» победили «Детройт Ред Уингз» со счётом 4:3 ОТ.

В составе хозяев отличились Вильям Нюландер (дважды), Остон Мэттьюс и Тайлер Бертуцци. У гостей шайбы забросили Нейт Даниельсон, Йонатан Берггрен и Доминик Шайн.

Полный матч в составе «Торонто» провёл российский вратарь Илья Самсонов, который пропустил три гола. Также в игре принимал участие российский нападающий «Детройта» Клим Костин.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвинз».