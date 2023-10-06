«Торонто» выиграл у «Детройта», Самсонов пропустил три гола
Поделиться
В Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» победили «Детройт Ред Уингз» со счётом 4:3 ОТ.
В составе хозяев отличились Вильям Нюландер (дважды), Остон Мэттьюс и Тайлер Бертуцци. У гостей шайбы забросили Нейт Даниельсон, Йонатан Берггрен и Доминик Шайн.
Полный матч в составе «Торонто» провёл российский вратарь Илья Самсонов, который пропустил три гола. Также в игре принимал участие российский нападающий «Детройта» Клим Костин.
НХЛ - предсезонные матчи
06 октября 2023, пятница. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 3
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Нюландер (Марнер) – 03:24 (4x4) 1:1 Даниельсон (Гостисбер, Шьяро) – 05:46 (5x5) 1:2 Берггрен (Гостисбер, Хиросе) – 11:15 (5x4) 2:2 Мэттьюс (Марнер, Таварес) – 19:52 (5x3) 3:2 Бертуцци – 28:12 (5x5) 3:3 Шайн (Велено) – 38:25 (5x5) 4:3 Нюландер (Мэттьюс, Маккейб) – 61:34 (3x3)
Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвинз».
Комментарии
- 6 октября 2023
-
05:00
-
04:53
-
04:43
-
04:42
-
04:25
-
03:44
-
01:00
- 5 октября 2023
-
23:50
-
23:45
-
23:29
-
23:18
-
23:08
-
22:43
-
22:41
-
22:39
-
22:36
-
22:26
-
22:24
-
21:47
-
21:41
-
21:30
-
21:03
-
20:44
-
20:25
-
20:17
-
20:03
-
19:43
-
19:27
-
19:19
-
19:05
-
18:42
-
18:29
-
18:15
-
18:12
-
18:01
Партнерский контент