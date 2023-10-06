36-летний капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби рассказал, что помогает ему показывать отличную игру на протяжении всей карьеры. Ветеран заявил, что постоянно учится чему-то новому.

«Я просто люблю соревноваться. Когда я был молодым парнем, играя с парнями постарше, я смотрел на это как на возможность выйти на площадку и соревноваться с лучшими. Если молодой парень появляется или его рекламируют как лучшего, это прекрасная возможность выйти и сразиться с ним лицом к лицу. Вот почему мне нравится возможность играть в НХЛ и делать это каждый вечер. Вот ради этого я и встаю. Возраст не имеет значения.

Я думаю, независимо от того, молоды вы или стары, вам всегда нужно приспосабливаться и развиваться в зависимости от того, как меняется игра, и использовать все её возможности. Я думаю, что стараюсь изо всех сил держать себя в форме, чтобы быть уверенным, что могу играть на самом высоком уровне и соревноваться с лучшими. Это то, что я стараюсь делать постоянно», — цитирует Кросби пресс-служба клуба.