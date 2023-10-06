«Лада» прервала серию из 13 матчей с очками, повторно уступив «Адмиралу»
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» завершился очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Ладой». Победу в матче одержали хозяева со счётом 3:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2023, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 2
Лада
Тольятти
1:0 Корбит (Гутик) – 11:51 (5x5) 1:1 Минеев (Попугаев, Стальнов) – 18:07 (5x5) 2:1 Чебыкин – 43:09 (5x5) 2:2 Попугаев (Сафин, Стальнов) – 52:38 (5x5) 3:2 Соловьёв (Чудинов, Гутик) – 57:01 (5x4)
Авторами голов в составе «Адмирала» стали Прохор Корбит, Николай Чебыкин, Алексей Соловьёв. За «Ладу» в основное время отличились Максим Минеев и Никита Попугаев. Отметим, что «Адмирал» забил победный гол за три минуты до конца матча при игре в большинстве.
Напомним, во вчерашнем матче между этими командами победу одержал «Адмирал» со счётом 2:1 в овертайме.
Следующие два матча «Лада» проведёт в гостях с «Амуром». «Адмирал» на своей площадке 8 и 10 октября дважды сыграет с казанским «Ак Барсом».
Комментарии
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