«Лада» прервала серию из 13 матчей с очками, повторно уступив «Адмиралу»

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» завершился очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Ладой». Победу в матче одержали хозяева со счётом 3:2.

Авторами голов в составе «Адмирала» стали Прохор Корбит, Николай Чебыкин, Алексей Соловьёв. За «Ладу» в основное время отличились Максим Минеев и Никита Попугаев. Отметим, что «Адмирал» забил победный гол за три минуты до конца матча при игре в большинстве.

Напомним, во вчерашнем матче между этими командами победу одержал «Адмирал» со счётом 2:1 в овертайме.

Следующие два матча «Лада» проведёт в гостях с «Амуром». «Адмирал» на своей площадке 8 и 10 октября дважды сыграет с казанским «Ак Барсом».