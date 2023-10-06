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Артюхин: Кравец покажет результат. «Авангарду» не надо бить в колокол, как в «Тракторе»

Артюхин: Кравец покажет результат. «Авангарду» не надо бить в колокол, как в «Тракторе»
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Бывший хоккеист КХЛ и НХЛ Евгений Артюхин считает, что «Авангарду» не стоит задумываться о смене главного тренера Михаила Кравца.

«Стоит ли «Авангарду» увольнять Кравца? Смотря на кого менять. Если в Омске снимут тренера и оставят его помощника, то это неправильно. Не вижу глобальной проблемы у «Авангарда». Есть хорошие и плохие матчи, но тут не стоит бить в колокол, как в «Тракторе» или «Витязе», где реально надо было принимать решения. Там отставки назревали.

Пока у «Авангарда» всё не так серьёзно, как у этих команд. Если есть тренер на примете, то можно рискнуть, а оставаться с помощником на сезон бессмысленно. Кравцу надо довериться, он покажет результат, это хороший тренер», — сказал Артюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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