СКА забросил победную шайбу в матче с ЦСКА в меньшинстве

СКА забил победный гол в матче с ЦСКА в меньшинстве.

На 44-й минуте форвард санкт-петербургской команды Захар Бардаков получил две минуты за подножку. Сразу после вбрасывания защитник СКА Андрей Сергеев выбросил шайбу через правый борт. Нападающий Михаил Воробьёв подобрал её и убежал в контратаку. Форвард при выходе «один в ноль» бросил под щитками Ивана Федотова. Этот гол в итоге стал победным.

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Напомним, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0).