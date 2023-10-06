Р. Ротенберг: в прошлом году снимали вратаря, понимали — так будет больше шансов победить

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче с ЦСКА (3:2).

«Серебряков действительно прилетел ночью? Пусть остаётся внутри команды, когда именно он прилетел. Скажем так – с самолёта вышел и сыграл игру. Это спортивный подвиг. Бывают такие ситуации и примеры. Смотрел недавно фильм про боксёра – «Тасманский дьявол». Вот там интересная история. Всем рекомендую этот фильм: человек стал инвалидом, а потом вышел на бой и победил. Бывают ещё сложнее ситуации, но слава богу, что у нас всё в порядке со здоровьем.

С Никитой мы отработали серию с белорусами, он знает нашу систему и знает ребят. Мы месяц жили вместе и вместе работали. Здесь все здорово сыграли. Каждый внёс вклад в победу. Мы понимаем, что в хоккей не выиграть без вратаря, как бы мы не старались. Если вспомнить наши игры в прошлом сезоне, то мы даже снимали вратаря… Помните, как мы с «Витязем» играли, когда мы сняли вратаря во втором периоде, потому что понимали, что без вратаря будет больше шансов выиграть. Так складывалась ситуация.

Мы очень рады, что у нас есть сильные вратари, не только Никита, есть резерв. Бывают травмы — Педан, дай бог, вернётся к плей-офф. Очень верим. Фальковский с переломом, Лайпсик с серьёзным сотрясением, наш первый вратарь Маттссон месяц отсутствует. Это серьёзные потери для команды. Нам нужны резервы, и на сегодняшний день они есть», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.