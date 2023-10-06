Антипов: ЦСКА волей календаря был фаворитом в матче со СКА

Пятикратный чемпион России Владимир Антипов высказался об армейском дерби между ЦСКА и СКА (2:3).

«Это был тот редкий случай, когда в армейском дерби ЦСКА выглядел явным фаворитом — причём не столько по игре, сколько волей календаря. Всё же ехать в гости к ЦСКА на исходе шестиматчевого выезда, казалось, смерти подобно. Но нужно отдать должное СКА — петербуржцы ни в чём не уступали сопернику, несмотря на «самолётные ноги». На каждый выпад москвичей СКА отвечал своим. Возможно, в меньшинстве гостям повезло с отскоком, но везёт, как говорится, тому, кто везёт.

Удивило другое: СКА был настолько хорошо готов физически, что сложно было поверить, что у них позади огромное количество километров в воздухе. Преимущества в скорости у хозяев не было, хотя именно в этом должен был быть их главный козырь с учётом всех стартовых вводных. Радует, что Серебряков не выглядел человеком, который только вчера прилетел из Владивостока — он показал ровно ту игру, которая сделала его в прошлом году лучшим вратарём лиги. Хочу пожелать этому талантливому голкиперу удачи в Петербурге. Он может здорово помочь армейцам», — сказал Антипов «Чемпионату».