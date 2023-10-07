Легендарный футбольный тренер Олег Романцев произвёл вбрасывание перед матчем КХЛ

Бывший главный тренер футбольного клуба «Спартак» и сборной России Олег Романцев произвёл символическое стартовое вбрасывание перед матчем регулярного чемпионата КХЛ между «Сочи» и «Северсталью». Встреча проходит в Сочи на стадионе «Большой».

Примечательно, что легенда российского футбола Романцев производил вбрасывание в джерси «Сочи».

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Отметим, что на момент написания новости идёт первый период. Южный клуб выигрывает со счётом 1:0 благодаря голу Артура Тянулина на 14-й минуте.

«Сочи» в нынешнем регулярном чемпионате набрал 20 очков в 14 матчах и сейчас занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь», записав в свой актив 13 баллов, на данный момент идёт на девятой позиции на Западе.