Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Легендарный футбольный тренер Олег Романцев произвёл вбрасывание перед матчем КХЛ

Легендарный футбольный тренер Олег Романцев произвёл вбрасывание перед матчем КХЛ
Комментарии

Бывший главный тренер футбольного клуба «Спартак» и сборной России Олег Романцев произвёл символическое стартовое вбрасывание перед матчем регулярного чемпионата КХЛ между «Сочи» и «Северсталью». Встреча проходит в Сочи на стадионе «Большой».

Примечательно, что легенда российского футбола Романцев производил вбрасывание в джерси «Сочи».

ВИДЕО

Отметим, что на момент написания новости идёт первый период. Южный клуб выигрывает со счётом 1:0 благодаря голу Артура Тянулина на 14-й минуте.

«Сочи» в нынешнем регулярном чемпионате набрал 20 очков в 14 матчах и сейчас занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь», записав в свой актив 13 баллов, на данный момент идёт на девятой позиции на Западе.

Материалы по теме
Видео
ХК «Сочи» на последней минуте третьего периода вырвал победу у «Северстали»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android