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Главный тренер «Северстали» прокомментировал разгромную победу над «Сочи» со счётом 10:1

Главный тренер «Северстали» прокомментировал разгромную победу над «Сочи» со счётом 10:1
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал разгромную победу во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сочи» (1:10).

«Интересный матч получился. Удалось реализовать моменты, которые создали, но счёт, на мой взгляд, не отображает соотношение сил. У соперника также были моменты, здорово сыграл наш вратарь. Ключевой момент — большинство, оно у нас сработало. Это был переломный момент.

Главный момент — наша игра, наш стиль, мы его всегда придерживаемся. Просто не всегда получается реализовать моменты. Но это объяснимо, у нас молодая команда, нам свойственна волнообразная игра. Но сегодня получилось», — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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