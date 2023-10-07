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Главный тренер «Сочи» принёс извинения болельщикам после разгрома от «Северстали» 1:10

Главный тренер «Сочи» принёс извинения болельщикам после разгрома от «Северстали» 1:10
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Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал разгромное поражение в матче с «Северсталью» (1:10).

«Хочу извиниться перед болельщиками, что у нас сегодня ничего не получилось. У нас было и пять выходов «в ноль», и очень много моментов могли забить, но, к сожалению, в обратную сторону у нас влетало всё, что можно. Ну, наверное, бывают такие игры. Надо это пережить командой, всем вместе. Будем исправляться», — передаёт слова Кокорева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Сочи» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 10:1 (2:1, 2:0, 6:0).

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