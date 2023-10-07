«Сочи» установил клубный антирекорд, потерпев крупнейшее поражение в КХЛ по разности шайб

В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Сочи» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 10:1 (2:1, 2:0, 6:0).

Как отмечает пресс-служба КХЛ в телеграм-канале, «Сочи» установил клубный антирекорд, потерпев самое крупное поражение по разности шайб — «-9». Ранее, в сезоне-2017/2018, южная команда проиграла со счётом 3:11 в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым».

Напомним, нападающий «Северстали» Никита Коростелёв оформил хет-трик, к которому добавил результативную передачу. форвард череповецкой команды Кирилл Пилипенко набрал 3 (2+1) очка.